عاصي الحلاني يشارك جمهوره بحكمة وسوزان نجم الدين ترد

حيث كتب عاصي، علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الصادق لا يحلف ، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم ، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل"، وأكدت النجمة سوزان نجم الدين، على المقوله، وكتبت له قائلة:" صدقت يا فارس العرب".

وظهر عاصي الحلاني، مؤخرا في برنامج "اللايف من الدوبلكس "، حيث قام بغناء "ياطيور بالعالى" بمشاركة نجلة "الوليد" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقالت أبلة فاهيتا خلال برنامجها: "الواد وباباه زى السكر وأنت ياوليد مش عايز تتجوز تانى زى بابا"، ليرد عليها: "لا انا ممكن اتجوزعادى ".

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم اللبناني عاصى الحلانى، جمهوره و متابعيه حكمة نالت إعجابه عبر حسابه على تويتر وردت عليه سوزان نجم الدين.