أنتونى هوبكنز يتلقي مصل كورونا وهكذا كان رد فعله

وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، حيث ظهر خلال الفيديو وهو جالسًا داخل سيارته وعلق علي الفيديو قائلا : "البعض حاول الخروج من الصعوبات التى عايشها طوال الفترة الماضية منذ تفشى وباء كورونا بالإدمان أكثر وشرب الكحوليات بصورة أكبر إلا أننى ومن واقع تجربتى أقول لهم أن هذا الأمر لهو"، وتابع، "لا تستسلموا وتنهزموا فأنا كنت نفس الشخص قبل 45 عاما، قبل أن أتغير تماماً وأعيش حياة أفضل"، وفور نشر الفيديو تناقلته المواقع العالمية مثل موقع الديلى ميل وغيره من أهم المواقع.
وكان النجم العالمى أنتونى هوبكنز ختم العام الماضى 2020 بعدة نصائح وجهها إلى المدمنين حول العالم، حيث احتفل خلال فيديو بثه عبر موقع تويتر بمرور 45 عاما على اقلاعه عن الإدمان وتحدى نفسه بالقيام بهذا الأمر الذى نجح فيه كلياً، مشددًا فى بداية الفيديو على أن العام الجارى كان صعبًا ومليئا بالتحديات.