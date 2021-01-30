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أنتونى هوبكنز يتلقي مصل كورونا وهكذا كان رد فعله

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أنتونى هوبكنز، الذى يبلغ من العمر 84 عامًا، عن تلقيه مصل اللقاح من فيروس كورونا، وظهر ملتزمًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، عبر ارتدائه الكمامة والـ"فيس شيلد"، بينما تكشف الطبيبة عن ذراعه لتعطيه اللقاح.

وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، حيث ظهر خلال الفيديو وهو جالسًا داخل سيارته وعلق علي الفيديو قائلا : "البعض حاول الخروج من الصعوبات التى عايشها طوال الفترة الماضية منذ تفشى وباء كورونا بالإدمان أكثر وشرب الكحوليات بصورة أكبر إلا أننى ومن واقع تجربتى أقول لهم أن هذا الأمر لهو"، وتابع، "لا تستسلموا وتنهزموا فأنا كنت نفس الشخص قبل 45 عاما، قبل أن أتغير تماماً وأعيش حياة أفضل"، وفور نشر الفيديو تناقلته المواقع العالمية مثل موقع الديلى ميل وغيره من أهم المواقع.

وكان النجم العالمى أنتونى هوبكنز ختم العام الماضى 2020 بعدة نصائح وجهها إلى المدمنين حول العالم، حيث احتفل خلال فيديو بثه عبر موقع تويتر بمرور 45 عاما على اقلاعه عن الإدمان وتحدى نفسه بالقيام بهذا الأمر الذى نجح فيه كلياً، مشددًا فى بداية الفيديو على أن العام الجارى كان صعبًا ومليئا بالتحديات.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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