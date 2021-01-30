بعد وفاته.. فهمي الخولي يتصدر تريند "جوجل"

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قائلة: "إن الراحل مثل علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري، وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية، مضيفة أن أعماله نجحت فى تأصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

كما قدم عدد كبير من الفنانين النعي لوفاة الراحل فهمي الخولي، ومنهم جمال عبد الناصر، والمخرج خالد جلال.

ومن الجدير بالذكر أن المخرج فهمي الخولي، هو واحد من أهم رموز المسرح العربي، قضى أكثر من خمسة عقود بين أحضان خشبة المسرح، فقد أخرج ما تجاوز الـ100 عرض مسرحي، منهم "أول المشوار، سالومي، قديمة العب غيرها، نقول إيه وباب الفتوح"، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، والتي جاء من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية.

حصل فهمي الخولي، على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف، بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية، وحصل على منحه علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي.