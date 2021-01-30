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علي قدورة ونور التوت وفيلو وبندق يفاجئون جمهورهم بمهرجان "حب ايه انت عبيط"

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القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ نورت التوت جمهوره بمهرجان" حب إيه يا عبيط"، وذلك عقب طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان " حب ايه يا عبيط " غناء علي قدورة ونور التوت وفيلو وبندق وانتاج ML Music.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "خوف دمع مالي العين ثانية ماشية يومين، والصحاب بقو وحشين والقلب بقا مهموم شوف عايش ازاي، اي رايح جاي انت ليه رغاي، سكت ليه ما تقول، مووت ضحك من غير صوت، يومي ولا بيفوت والحياة صعبة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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