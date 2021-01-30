وقال عادل لـ "دوت الخليج" : ان حالة الفنان على حميدة اصبحت مستقرة الى حد كبير ويتلقى حاليا العلاج المناسب لحالته بعد اصابته فى الكلى.
واضاف : حتى الان الاطباء يتابعون حالة على حميدة باستمرار وبعناية شديدة وهو امر ايجابى دفع لتحسن الحالة الصحية له ولكن لم يقرر الاطباء موعدا نهائيا لخروجه من المستشفى حيث ينتظر الاطباء الفحوصات والتحاليل والاشعات االلازمة من اجل الاطمئنان على الحالة بشكل كبير بعدها يقررون موعد خروجه من المستشفى.
وكان عادل قد كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "الحمد لله حالة خالي الدكتور علي حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أي شيء".
وتابع قائلًا: "نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله، لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة"، وأضاف: "أنا مع خالى ولو فى أى جديد هنزله، ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى يخرج من المستشفى.. ابن شقيقة علي حميدة يكشف لـ دوت الخليج تطورات حالته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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