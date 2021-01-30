كريم فهمي ينعى محمد الصغير

نعى الفنان كريم فهمي، محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر كريم فهمي عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق قائلا " ربنا يرحمه يارب".

وكان قد أعلن الفنان أحمد السقا أمس، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".