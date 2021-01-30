(كتاب وأدباء) جنوب الشرقية تقيم غدا جلسة حوارية حول (التنمية في عمان وتطلعاتها المستقبلية)

تبدأ خلالها الفعاليات والبرامج الثقافية لشهر فبراير صور من ـ عبدالله بن محمد باعلوي :

تواصل لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية تنفيذ فعالياتها وبرامجها الثقافية عبر برنامجي الزووم واليوتيوب سعياً منها لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب والتي تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية والجلسات الحوارية والمحاضرات التعريفية وتشجيع الشباب من كتاب وأدباء ومبدعين في مجالات الأدب والثقافة وتوفير الامكانات المادية والفنية الممكنة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم.

وسيشهد شهر فبراير تنفيذ جملة من البرامج والفعاليات الثقافية والمعرفية حيث ستقام مساء غد الأثنين اولى الفعاليات بجلسة حوارية بعنوان (التنمية في عمان وتطلعاتها المستقبلية) من إعداد فريق البحوث والدراسات سيشارك فيها سعادة الشيخ راشد ابن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبإدارة مطر الريامي عضو لجنة الكتاب والأدباء بالمحافطة فيما سيشهد الأسبوع الثاني أمسية شعرية لشعراء الشعر الشعبي من إعداد وتنفيذ فريق الشعراء وستقام في الأسبوع الثالث جلسة حوارية بعنوان (التاريخ الإسلامي أزمة التقديس وإشكالية النقد) من إعداد فريق الدراسات التاريخية وبالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وستختتم فعاليات الشهر بمحاضرة بعنوان (ملامح الحداثة في الشعر المعاصر) من إعداد فريق اللغة والأدب.

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