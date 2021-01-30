بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة لبنانية

وتبين من الصور ان ما يتردد عن ارتباط عمرو دياب بالمذبعة اللبنانية غير صحيح لانها متزوجة من اللبنانى زياد فولدجر والذى كان بصحبتهما فى الصور.
وياتى هذه الامر ليضع حدا للشائعات التى تخرج عن المطرب عمرو دياب خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربينى منذ فترة قصيرة.
وظهر الفنان عمرو دياب، مع المذيعة إنجي كيوان، في سهرة بأحد الأماكن الفخمة.
ونشرت إنجي كيوان، صورها مع عمرو دياب، من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "يوم تم قضاؤه مع عمرو دياب .. الأسطورة".
وقام عمرو دياب بإعادة نشر الصور من خلال خاصية "استوري" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"
يذكر أن النجم عمرو، دياب، نعى خبير التجميل محمد الصغير،الذي توفي امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال النجم عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام:"خالص عزائى لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير .. رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان" .
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