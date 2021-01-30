محمد مهران لـ "دوت الخليج": انا "دلوعة أمي" في "النمر"

كشف الفنان محمد مهران عن كواليس شخصيته في مسلسله الجديد النمر والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقال محمد مهران في تصريحات ل"دوت الخليج" انه يجسد شخصية "دلوعة امه" في العمل، موضحا ان المسلسل ليس صعيدي كما يتم تداول البعض، بل يقوم الفنان محمد امام بتجسيد شخصية صعيدي فقط.

وأكد محمد مهران ان العمل يدور في اطار اجتماعي، مع بعض من الاثارة.

مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من محمد مهران، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران، الفنية كان مسلسل لؤلؤ الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.