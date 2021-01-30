شاهد.. نيللي مقدسي تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وتألقت نيللي مقدسي بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت فرو انيق باللون الرمادي ذو أكمام طويلة مما أبرز أناقتها، وعلقت "من لا يهتم لأمرك، لا تهتم لأمره الحب جميل، والكرامة أجمل.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج المرتكز على الألوان النود وتعمدت إبراز جمال عينيها بوضع الكحل والآيلاينر الأسود ،كما أنها تركت خصلات شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.



نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.





