زيد نديم يطرح «عمري وشوقي» لـ أسما لمنور ويعيش حالة من نجاح الأسد لـ راشد الماجد

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية اسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .
من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.
وتخطت أغنية راشد الماجد "الأسد" حاجز الـ15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من ألحان أحمد الهرمى، وتوزيعه، لافتا إلى أن هناك عملاً جديدًا سيجمعهما قريبًا جار تجهيزه هذه الفترة.
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