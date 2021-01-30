نبيل الحلفاوي يهاجم مشجعاً زملكاوياً بسبب الأهلي

هاجم الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مشجعاً زملكاوياً رفض تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية .

وكان المتابع قد غرّد غير تويتر قائلا: "‏‎لو شجعنا الأهلي وفاز ووصل لمراحل متقدمة، بتكون النتيجة التحفيل علينا كزملكاوية والنقص من شأننا، يبقى نشجعكم ليه!!!"

ليرد عليه نبيل الحلفاوي قائلاً: "‏وماله يا أخي.. نرفع اسم مصر في مختلف المجالات وبعدين بيننا وبين بعض نحفل ونفتخر وتستمر المنافسة ويوم ليك ويوم عليك ما دمنا تحت سقف المحبة.. المشكلة لما تبقى فيه كراهية وقلة أدب وتجريح شخصي ودي بالمناسبة بتبقى على أتفه سبب ومن غير سبب. مش مستنية إنجاز قاري أو دولي".

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ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلي المصري فريق الدخيل القطري مساء 4 فبراير القادم في أول مواجهات الفريقين بكأس العالم للأندية.