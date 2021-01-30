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مهرجان "معايا أنا متجيش" لعصام صاصا يتصدر التريند الـ10 عبر "يوتيوب"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤدي المهرجانات عصام صاصا مهرجان "معايا أنا متجيش" وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان معايا انا متجيش ( من طيبتي انا مصدوم ) غناءعصام صاصا الكروان،سوشيال ميديا شريف غزالة، ومصطفى المصري.

وتصدر المهرجان التريند العاشر عبر موقع الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في الساعات القليلة الماضية.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "أنا من الجراح مكتوم مش قادر اتصور، في الدنيا على جدعان بقيت أدور ملقيتش فيكي أصيل يا دنيا أنا أزامله، كل البشر خاينين والله ما يتأمنو ده الجدع شاف الويل ولا حد شال حمله، يجري العمر ويفوت والمخ بقا قافل".

مريم الجابري

مريم الجابري

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