نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي عقب اختفائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صورة للفنانة عفاف راضي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب اختفائها لفترة كبيرو.

وظهرت "راضي" في الصورة ويظهر عليها علامات السن، ولكنها تحتفظ بجمالها.

يذكر أن مي كمال ابنة الفنانة عفاف راضي كشفت سابقا عن حياة والدتها عفاف راضي، قائله أنها تحب الحياة الموسيقية والتي تحتفظ بها دائما في المنزل.