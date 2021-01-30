نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. مالا تعرفه عن حياة سعد الصغير قبل دخوله عالم الفم في المقال التالي

شارك الفنان سعد الصغير في عدد من المسلسلات والأفلام حيث لم يكتفي بالأإاني الشعبية التي قدمها، ومن أبرز الأفلام " عش البلبل وولاد البلد وقصة الحي الشعبي ولخمة راس". ومن أبرز المسلسلات "دلع البنات وولاد إمبابة ومبروك جالك قلق".

وكان "الصغير" قبل دخوله عالم الفن، يغني في الأفراح والموالد الشعبية.

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان سعد الصغير بعيد ميلاده الـ51، والذي قدم عدد من الأغاني الشعبية والتي لاقت إعجاب جمهوره.