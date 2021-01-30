ترشح لإنتخابات الرئاسة وتزوج عرفي بسبب سحر.. مالا تعرفه عن سعد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم 30 يناير، يوم ميلاد الفنان سعد الصغير، والذي شارك في عدد من المسلسلات والأفلام، والأغاني الشعبية التي شهرته ولاقت إعجاب جمهوره.

ويرصد "دوت الخليج الفني"، مالا يعرفه البعض عن سعد الصغير:

تزوج الفنان سعد الصغير، من الراقصة شمس، وكشف ابنه محمود عن سبب ذلك قائلا: " عند تردده إلى المغرب باستمرار، تعرض لسحر، لأن والده لم يكن في حالته الطبيعية بعد الحفلة في المغرب، شرب عصير برتقال بعدها تغير حاله، وبات يعاني بعدها من أزمة صحية خطيرة، وتصرف بجنون وأصبح ناشط على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكد أنه لا يرغب في العمل بالوسط الفني وأنه من عشاق كرة القدم وبعض المهارات، وتم إعلان زواجه من الراقصة المغربية شمس عرفيا بعد انتشاره".