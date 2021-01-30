قريبًا.. حمادة هلال وسعد الصغير في برنامج "ليلة الخميس"

برنامج " ليلة الخميس " يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

ومن ناحية أخرى يخوض النجم حمادة هلال، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.