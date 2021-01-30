الهضبة عمرو دياب يثير جدلا كبيرا حول ارتباطه بمذيعة لبنانية

وترددت شائعات تفيد ارتباط عمرو دياب بها، ولكنها مجرد شائعات، حيث أن المذيعة إنجي كيوان، متزوجة من زياد فولدجر والذي وجد معهم في الصور.

ونشرت الإعلامية إنجي كيوان، هذه الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "يوم تم قضاؤه مع عمرو دياب.. الأسطورة".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تنتشر حوله شائعات الإرتباط بين الحين والآخر.

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت بعض الصور في الساعات القليلة الماضية، جمعت الهضبة عمرو دياب بالإعلامية اللبنانية إنجي كيوان، في إحدى الحفلات الخاصة.