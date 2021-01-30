شريهان تنعى وفاة محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت النجمة شريهان وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت شريهان قائله: "‏فراقك ألم ووجع مؤلم جدًا... مش قادره استوعب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين".