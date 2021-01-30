مصطفى قمر ينعى محمد الصغير

نعى الفنان مصطفي قمر، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب مصطفى قمر عبر حسابه علي "انستجرام" قائلًا "‏انعي ببالغ الحزن والاسي صديقي العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان ????????????"

واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر امس الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانه بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".