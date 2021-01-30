فراقك ألم .. شريهان تنعى محمد الصغير بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة شريهان مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت شريهان عبر حسابها على "تويتر" صورة للراحل وعلقت قائلة "‏فراقك ألم و وجع مؤلم جدًا ... مش قادره استوعب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين".

واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر امس الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".