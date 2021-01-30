وقال محمد نجاتى فى ندوة دوت الخليج : من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لان الجمهور يحب ان يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله الى النجومية.
واضاف نجاتى : ليس بالضوروة تقديم بعض الجوانب الخفية عن الجمهور ولكن من حق الفنان احمد زكى ان يقدم على الشاشة بشكل حقيقى حتى يستفيد الجمهور من رحلة كفاحة الطويلة والتى كللت بالنجاح ولذلك يمكن ان تقدم قصة مستوحاه من شخصيته.
وقال نجاتى : تعاملت مع عدد كبير من النجوم الكيار مثل فريد شوقى واحمد زكى ومحمود عبد العزيز واتمنى العمل مع عادل امام ويحيى الفخرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل معه من قبل .. محمد نجاتي يكشف عن رأيه فى تقديم فيلم عن حياة أحمد زكي .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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