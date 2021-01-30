بالأبيض..نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت "كريم" في الصورة بفستان أبيض أنيق، ونظارة شمس وميك أب هادئ وشعر ملموم مما آثار إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش" مع عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.