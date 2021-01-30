نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ينهي الخلاف بين ريهام سعيد وسيد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة اليوم السبت، جلسة صلح بين ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، والذي حضر عنها جلسة الصلح محاميها شعبان سعيد بموجب توكيل رقم أ2759/2019 وبين سيد على مقدم برانامج حضرة المواطن.

جاءت جلسة الصلح بعد الخلاف الحاد بين الطرفين، وتقدمت ريهام سعيد إلى نقابة الإعلاميين بشكاوى ضد السيد علي لما بدر منه من تجاوزات مهنية وتناوله لأمور شخصية للزميلة في برنامج حضرة المواطن، وبتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبعد تفريغ الحلقات محل الشكوى من المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة.

يذكر أن نقيب الإعلاميين اتخذ قرار بمنع ظهور سيد علي على أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه.

ونظرًا للأهداف السامية التي أنشأت من أجلها النقابة، وتحديدًا ما جاء في نص المادة الثالثة من القانون 93 لسنة 2016 في الفقرة الرابعة، والتي تنص على دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم ولم شمل الأسرة الإعلامية.

وآثر النقيب عقد جلسة صلح بين الطرفين وتنازلت ريهام سعيد عن شكواها وإقرارها رسميًا بتنازلها عن البلاغ المُقدم رقم 3412 لسنة 2021 ضد سيد علي، على أن يقوم هو بتقديم اعتذار رسمي في أول ظهور له في برنامجه حضرة المواطن، والاكتفاء بفترة منعه من الظهور طوال فترة التحقيق.