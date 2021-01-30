بلقيس توجه رسالة تهنئة إلى أحلام على ألبومها الجديد

وقالت بلقيس : "من كل قلبي أتمنى التوفيق لجميع النجوم اللي ألبوماتهم راح تنزل في ٢٠٢١ وعلى رأسهم الحبيبة أم فاهد احلام .. الف مبروك لها ولي وللساحة الفنية وسعيدين بهالنشاط والروح الإيجابية وأتمنى النجاح لنا جميعًا".
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن موعد طرح أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك".
وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوستر الأغنية معلقة: "حصريا في 1 فبراير 2021".
ويذكر أن المطربة أحلام الشمسي، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار.
وتألقت أحلام، بفستان طويل وجذاب باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام الشمسي في الماكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يكشف جمالها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافته تتناسب مع ظهورها
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