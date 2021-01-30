إليسا تغني وتستمتع بالثلوج من أمام منزلها مع التزامها بالحجر المنزلي ..بالفيديو

إليسا بدت بأسعد أوقاتها من منزلها الجبلي تزامناً مع استمتاعها بمشهد تساقط الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تضرب حالياً المناطق الجبلية في لبنان، وشاركت النجمة اللبنانية جمهورها بمقطع فيديو رصدت فيه هذه الأجواء مع التزامها بالحجر المنزلي حالياً بسبب حظر التجول المتواصل في لبنان منذ أكثر من اسبوعين ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

إليسا تغني وتستمتع بالثلوج من امام منزلها

النجمة اللبنانية إليسا شاركت جمهورها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام بلحظات ممتعة تعيشها حالياً توازياً مع تواجدها في منزلها الجبلي في منطقة فقرا اللبنانية، حيث تتأمل من نافذتها تساقط الثلوج والمشهد الساحر للطبيعة البيضاء التي غطت كل الأمكنة بشكل خلاب.

ويُظهر مقطع الفيديو ايضاً تسجيل صوتي لإليسا وهي تؤدي أغنية من أجواء العاصفة الثلجية والتغزل بطبيعة وطنها الخلابة حيث صدح صوتها بالأغنية الشهيرة للسيدة فيروز "بتتلج الدني" وعلقت على الفيديو قائلة :"بتتلج الدني بتشمس الدني، يا لبنان بحبك تا تخلص الدني".

ويتزامن ذلك مع التزام النجمة اللبنانية إليسا بالعزل المنزلي جراء حظر التجول الذي فرضته السلطات على المواطنين منذ حوالي أسبوعين ويستمر لغاية الأسبوع المقبل ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد المصابين.

ومن الجدير ذكره بأن اليسا من أكثر الفنانات اللواتي يعبرن دائما عن محبتهن لفصل الشتاء وثلوجه وقد أطلقت العديد من الأغاني التي تحاكي أجواء هذا الفصل وأشهرها " أواخر الشتا".

إليسا تعود إلى أنغامي في 2021

النجمة إليسا كانت قد فاجأت الجمهور في الفترة الأخيرة كاشفة عن عودتها والعمل مع "أنغامي"، لكنها لم تحدد هوية العمل سواء أغنية منفردة أو ألبوم جديد، وقالت إنه سيطرح خلال الفترة الحالية، وتعود به إلى التطبيق بعدما حذف أرشيفها منه منذ عامين، ويعتبر ذلك أول عمل لها بعد انتهاء تعاقدها مع روتانا، وبعد ألبومها "صاحبة رأي" الذي طرحته العام الماضي.