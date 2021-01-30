بسمة وهبة في فيديو طريف مع عمرو دياب في دبي :"أحلى صدفة"

بسمة وهبة كشفت عن لقائها مع النجم المصري عمرو دياب في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تتواجد الإعلامية المصرية هناك بسبب خضوعها لرحلة علاج تحت اشراف مجموعة من الأطباء.

بسمة وهبة تلتقي بعمرو دياب في دبي

بسمة وهبة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير وطريف تظهر فيه مع النجم المصري عمرو دياب، أثناء تواجدها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكشفت بسمة وهبة عن سعادتها بهذا اللقاء الذي وصفته بـ"الصدفة والمفاجأة" وقالت في الفيديو الذي نشرته: "النجم الجميل اللي بحبه وبموت فيه أحلى صدفة وأحلى مقابلة"، في وقت وجه عمرو دياب لها التحية وشكرها على كلماتها، كما علقت بسمة وهبة على الفيديو فكتبت "ما هذه المفاجأة..مع الأسطورة عمرو دياب".

بسمة وهبة تخضع لرحلة علاج في دبي

بسمة وهبة كشفت خلال الساعات الماضية عن تواجدها في دبي بسبب خضوعها للعلاج بسبب معاناتها بسبب أحبالها الصوتية وذلك تحت اشراف طبيبة هناك، وأكدت أنها سوف تخضع كذلك لمرحلة من العلاج الطبيعي بعد تعرضها لشلل عضلي في الفك، وأوضحت أنها تشعر بالراحة بتواجدها في دبي خلال هذه الفترة بالإضافة لرغبتها في الحفاظ على صوتها وخضوعها للعلاج بعيدا عن ضغوطات العمل في مصر، وأنها سوف تنتظر بعض الفحوصات الجديدة مع أحد أطباء التجميل لعلاج ما حدث لها في الفك، كما وجهت بسمة وهبة رسالة لمتابعيها أكدت فيها على استقرار حالتها.

بسمة وهبة تتعرض لخطأ طبي يتسبب في تعرضها لشلل في الوجه

بسمة وهبة قد ظهرت عبر حسابها على "انستجرام" في فيديو أكدت فيه تعرضها لشلل عضلي في الفك بسبب حقنها بشكل خاطئ مما تسبب في تأثر أحبالها الصوتية، مما جعلها تفقد القدرة على نطق بعض الكلمات، ورفضت بسمة وهبة الكشف عن المتسبب في ذلك الخطأ الطبي، وعلقت الإعلامية المصرية على الفيديو الذي نشرته فكتبت: " عمري ماتخيلت أني اتعرض للإصابة بسبب جهل طبي"، وقد نشرت كذلك بسمة وهبة خلال الفترة الماضية أكثر من فيديو وصورة مع ابنتها أثناء تواجدهما في الإمارات.

يذكر أن بسمة وهبة قد نعت خبير التجميل محمد الصغير عبر حسابها على "انستجرام" وأكدت على عدم قدرتها على تقديم التعازي في الراحل بسبب العلاقة القوية التي كانت تجمعهما، كما عبرت عن الألم الكبير الذي تشعر به بسبب رحيله، فكتبت بسمة وهبة: "مش قادره من الصبح أكتب تعزيه فيك يا محمد، وجعت قلوبنا وحتوحشنا وخلص فيك الكلام يا محمد الله يرحمك".