لقاءات عمرو دياب مع الحسناوات لا تنتهي منذ انفصاله عن دينا الشربيني ..وانجي كيوان تمضي برفقته يوما مميزاً

لقاءات عمرو دياب مع الحسناوات لا تتنهي منذ انفصاله عن دينا الشربيني حيث لا يكاد يمضي يومين حتى يتناقل الجمهور صور الهضبة مع حسناوات جدد بشكل مكثف يظهرن برفقته في حفلات او مناسبات مبهجة، كذلك أطلت عدد من مدونات والنجمات برفقته في سهرات مشتركة وأحدثهن الاعلامية انجي كيوان التي نشرت مجموعة لها برفقة الهضبة بينما بادلها ايضا نفس الصور من خلال نشرهم عبر ستوري حسابه عى انستغرام.

انجي كيوان تمضي برفقة عمرو دياب يوماً مميزاً

مجدداً الأنظار اتجهت الى النجم عمرو دياب الذي يبدو بأنه يكثف من لقاءاته للحسناوات سواء الشهيرات او غيرهن منذ فترة انفصاله عن الممثلة دينا الشربيني، ويتم تداول وتسريب هذه الصور بشكل واضح بين رواد السوشيال ميديا او حتى أن النجمات يعمدن بأنفسهن الى نشر الصور على حساباتهن والتباهي بأنهن أمضين وقتاً ورفقة مميزة مع الهضبة وكان أحدثهن في الساعات الماضية الاعلامية انجي كيوان.

ونشرت انجي كيوان مجموعة صور لها برفقة الفنان عمرو دياب من احدى السهرات العامة في دبي ظهرت فيها برفقة الهضبة الى جانب أصدقائهما المشتركين، وكان لافتا في الصور التقاط عمرو دياب احدى صورة سلفي لهما، بينما علقت انجي على هذه اللقطات بالقول أنها امضت يوماً جيداً مع الأسطورة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور معتبرين بأن عمرو دياب منذ انفصاله عن دينا الشربيني بدا يكثف لقاءاته مع النجمات والحسناوات وأكثر تحرراً في نشر الصور ومشاركتها ايضا على حساباته على السوشيال ميديا حيث نشر هذه اللقطات ايضا عبر ستوري انستغرام، وربط البعض الأمر بأن عمرو دياب يحاول التأكيد للجميع بأن مسألة الانفصال لم تؤثر على الإطلاق على حياته، بل على العكس يعيش بشكل مبهج ويقضي أجمل اللحظات مع معارفه من خلال السهرات المشتركة بعدما كان سابقاً ذات ظهور أقل اجتماعيا واقتصار ظهوره على الحفلات الغنائية.

يذكر ان إنجي كيوان، وهي متزوجة منذ سنوات من رجل أعمال لبناني، تقدم برنامج "حرب عالمية" على قناة OSN، وهو برنامج مكّمل لبرنامج “قعدة رجالة” بجزئه الثالث.

دينا الشربيني تستمتع بأوقاتها ايضا

في مقابل ذلك فإن النجمة دينا الشربيني تحاول ايضا الظهور بالطريقة المماثلة لعمرو دياب لكن مع صديقاتها المقربات ، وكان آخر ظهور لها برفقة مع الفنانة ياسمين رئيس، وأطلت بشكل متجدد ومختلف مع اعتمادها لتسريحة الشعر الكاري القصير والعدسات اللاصقة الملونة في تغيير جمالي طارئ على ملامحها بعد أزمة انفصالها عن عمرو دياب.