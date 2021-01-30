نبيل الحلفاوي ينعي المخرج المسرحي فهمي الخولي

وشيع اليوم السبت، جثمان المخرج الراحل فهمي الخولي، بعد وفاته في مستشفى المعلمين بالقاهرة ، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، ، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمام مقابر العائلة بمسقط رأسه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وكان قد أعلن الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج القدير فهمي الخولي، مساء الجمعة، إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يتردد على المستشفى طوال الأشهر الماضية لمعاناته من مشاكل في الكلى.
المخرج والممثل فهمي الخولي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 وقدم مايزيد عن 103 عرض مسرحي.
وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص .
وتولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى أشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
ومن الأعمال التي شارك بها «بابا نور» و«الإمام الشافعى» و«العميل 1001 و»رجل الأقدار«و» حد السكين«.
وأخرج مسرحيات منها «قديمة العب غيرها»و«الوزير العاشق» و«حمرى جمرى»و«لن تسقط القدس» و«سالومي» وحصل عنها على جائزة الدولة التقديرية عام 1988.
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