كايرو شو تستأنف عروض "هابي نيو يير بالعربي" الجمعة القادمة

أعلن مسرح "كايرو شو" المنتج لمسرحية "هابي نيو يير بالعربي " عن استئناف عروض المسرحية بدءا من يوم الجمعة القادمة على مسرح كايرو شو (الماركي) بالتجمع الخامس. "هابي نيو يير بالعربي " مسرحية كوميدية استعراضية بطولة بيومي فؤاد ونجوم الكوميديا الشباب محمد عبد الرحمن وشيماء سيف وكريم عفيفي ومحمد أنور ودانا الحلبي وسامية الطرابلسي . وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي والإشراف العام لمجدي الهواري وقد لاقت المسرحية إقبالا جماهيريا واسعا عند افتتاحها مطلع يناير.

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