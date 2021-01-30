طرحت شركة الماسة للإنتاج الفني الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة. وظهر محمد هنيدى فى البرومو وهو يتواجد فى قصر كبير ويسمع أصوات مخيفة، ثم يلتقي شخصا وجهه مخيف ويسأله إذا كان "زومبي" ثم يركض مسرعا هربا منه. فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة. يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد هنيدى يهرب من رجل مخيف فى الإنس والنمس .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.