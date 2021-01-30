فيلم "حد الطار" حديث تويتر بعد عرضه لأول مرة في صالات السينما بالسعودية

"حد الطار" أحد الأفلام السعودية الذي سيطر على اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية وذلك بعد عرضه لأول مرة في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية، وأشاد به تيار واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

بداية عرض فيلم "حد الطار" في قاعات السينما بالسعودية

"حد الطار" انطلق عرضه في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية يوم 28 يناير الجاري، وقد حظى الفيلم بإعجاب قطاع من الجمهور الذي كشف العديد منهم عن رأيه في العمل بعد مشاهدته في قاعات السينما، حيث أشاد البعض بالفكرة والاحترافية وكذلك الرسالة التي استطاع صناع الفيلم أن يقدمونها للمشاهد بدون ملل أو مط في أحداثه فكتب أحد المتابعين: "ساعة ونص ما رفعت جوالي، ولا طالعت في الساعة آخر مرة صار معي كذا بالسينما يوم شفت Parasite فيلم حلو".

بينما كتب متابع آخر: "استمتعت بمشاهدة فيلم (حد الطار)، إبداع في القصة والإخراج والتمثيل والموسيقى التصويرية تحية لطاقم الفيلم ولمخرجه".

إشادة واسعة من الجمهور بالفيلم السعودي "حد الطار"

ناصر العودة أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي كشف كذلك عن رأيه في فيلم "حد الطار" بعد عرضه في قاعات السينما، حيث أكد أن العمل يعتبره من أجمل الأفلام السعودية التي شاهدها من حيث جميع عناصره الفنية، فكتب في تغريدته عبر حسابه على "تويتر": "فيلم (حد الطار) شفته في السينما من أجمل الأفلام السعودية الي شفتها الوقت- الحوارات - البساطة - وواقعية المكان والشخصيات - والكوميديا المفاجأة خلتني اصنفه من أفضل الأفلام السعوديه حسب وجهة نظري.. لايفوتكم"، كما علقت الدكتورة وفاء الرشيد على نجاح الفيلم فقالت: "(حد الطار) سيصنع فارقاً في السينما السعودية، عمق واداء متفوق، سيناريو واخراج بديع...شكراً لمفرج المجفل وأضوى فهد".

حضور فني وإعلامي كبير في العرض الأول لفيلم "حد الطار"

"حد الطار"افتتحت عروضه في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية يوم 28 يناير الماضي، بحضور مجموعة كبيرة من صناع العمل، بالإضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي الذي أشاد بفريق عمل الفيلم والمجهود الذي قدموه في مراحل إنتاجه وتصويره، فيلم "حد الطار" قد فاز بأكثر من جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة حيث حصل على جائزة التحكيم كأفضل فيلم وأفضل ممثل، وقد أشاد العديد من النجوم في السعودية بهذا الانجاز، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان فيصل الدوخي، وراوية أحمد، والفنان الكبير علي إبراهيم، وأضوى فهد، والعمل من تأليف مفرج المجفل، والمخرج عبدالعزيز الشلاحي.