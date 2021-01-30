كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقة اعتزالها الفن. وأكدت ميمى جمال خلال مداخلة هاتفية برنامج "المساء مع قصواء"، اتخاذها قرار اعتزال الفن فعليا. وأضافت ميمى جمال، أنها عانت نفسيا بعد وفاة زوجها لمدة عام ونصف،معبقا:" بعد دورى فيلم لف ودوران قررت الاعتزال". وتابعت ميمى جمال: "بشتغل من وانا عندى 9 سنين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة ميمي جمال تعلن اعتزالها الفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.