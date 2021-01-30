نبيل الحلفاوي ينعى وفاة فهمي الخولي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان نبيل الحلفاوي، وفاة المخرج المسرحي فهمي الخولي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "ويتوالى الرحيل.. سبحان من له الدوام رحم الله الزميل فهمي الخولي المخرج المسرحي والمدير السابق في مسارح الدولة وأستاذ الإخراج والتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وعدة جامعات والحاصل على عدد من جوائز الدولة خالص العزاء لأسرته وتلاميذه وأسرة المسرح المصري".

وتوفى المخرج المسرحي فهمي الخولي، اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاما، في مستشفى العلمين،و أقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمام مقابر العائلة بدمنهور.