جمال مبارك يقدم واجب العزاء في محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن حضور عزاء خبير التجميل محمد الصغير، والذي أقيم اليوم في منزله بالسادس من أكتوبر.

وظهر جمال مبارك، من ضمن الحضور في عزاء والد زوجة أحمد السقا كما حضر أيضا الفنان أحمد حلمي، ومحمد هنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".