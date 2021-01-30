الارشيف / فن ومشاهير

جمال مبارك يقدم واجب العزاء في محمد الصغير

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن حضور عزاء خبير التجميل محمد الصغير، والذي أقيم اليوم في منزله بالسادس من أكتوبر.

وظهر جمال مبارك، من ضمن الحضور في عزاء والد زوجة أحمد السقا كما حضر أيضا الفنان أحمد حلمي، ومحمد هنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا