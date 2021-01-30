كريم فهمى يشعل إنستجرام بقبلة على خد زوجته.. شاهد

نشر الفنان كريم فهمي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له في منطقة الأهرامات بالجيزة".

وظهر كريم فهمى برفقة زوجته دانيا البناوي بإطلالة انيقة ولقطة رومانسية وقبلة على الخد ، وهو ما اعتبره المتابعون نوعا من الرومانسية.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.