عمرو يوسف ودرة ورامز جلال فى عزاء محمد الصغير .. صور

حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء فى خبير التجميل الراحل محمد الصغير والذى اقيم فى منزله الخاص بمدينة السادس من اكتوبر وكان فى استقبال المعزيين ابنته الاعلامية مها الصغير وزوجها الفنان احمد السقا وابنهما ياسين.

وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على تقديم العزاء كل من رامز جلال وعمرو يوسف ودنيا عبد العزيز وأحمد حلمى وشيرين رضا ودرة.

وحضر من الفنانين احمد حلمى ومحمد هنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، عماد زيادة، أحمد زاهر وزوجته وأولاده،، رامى صبرى، المطرب أبو والسيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل.