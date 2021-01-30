عمرو يوسف ودرة ورامز جلال فى عزاء محمد الصغير .. صور

وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على تقديم العزاء كل من رامز جلال وعمرو يوسف ودنيا عبد العزيز وأحمد حلمى وشيرين رضا ودرة.
وحضر من الفنانين احمد حلمى ومحمد هنيدى وياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان ماجد المصرى، شيرين رضا، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، محمد جمعة، أحمد رزق، عمرو يوسف، عماد زيادة، أحمد زاهر وزوجته وأولاده،، رامى صبرى، المطرب أبو والسيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل.
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