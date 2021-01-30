حفيد محمد الصغير يتذكر جده بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه ياسين أحمد السقا حفيد خبير التجميل محمد الصغير، رسالة مستذكرا بها جده وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب قائلا: "يا حبيبي يا حمودي وحشني أوي متعود كل 30 يناير ييجي ويزورني ويحتفل معايا بعيد ميلادي.. ونقعد ونهزر ونتفرج على أفلام في عيد ميلادي..السنة مقدرتش.. حتوحشني ياحبيب الملايين.. انت قلت انك مبسوط.. يبقى انا مبسوط.. يافنان الأعظم عالميا.. ربنا يرحمك".

يذكر أن خبير التجميل محمد الصغير توفى صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن ذلك الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".