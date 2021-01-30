بعد رحيله .. كواليس إصابة محمد الصغير بفيروس كورونا

واصيب محمد الصغير بفيروس كورونا نتيجة مخالطة السائق الخاص به الذى كان يعانى من اعراض البرد الشديدة وتبين بعد ذلك انه مصاب بـ كورونا، فأصيب الصغير بالعدوى واجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجتها ايجابية.
يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.
وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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