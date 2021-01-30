تعود للجيم.. منى فاروق تحافظ على لياقتها البدنية.. فيديو

شاركت الفنانة منى فاروق، جمهورها، مقطع فيديو لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ويسجل الفيديو لحظات عودة منى فاروق لممارسة التمارين الرياضية في الجيم، بإطلالة رياضية مميزة وعلقت قائلة: "لقد عدت إلى صالة الألعاب الرياضية". كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.



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