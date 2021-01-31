جرجس بولس يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل "ضل راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الشاب "جرجس بولس" عن مشاركته في مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد "جرجس" خلال أحداث المسلسل دور شاب يدعي "محمود".

مسلسل ضل راجل بطولة: "ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وأشار الفنان "جرجس بولس" إلى أن مخرج المسلسل هو من رشحه للدور.

والمسلسل ينتمى الي نوعية المسلسلات الدرامية الإجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

وأعرب "جرجس" عن سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل مع عدد كبير من النجوم الكبار، وأضاف "جرجس" أن فريق عمل المسلسل أشاد به وبدوره وأداءه التمثيلي خلال تصوير المسلسل ومنهم: الفنان محمود عبد المغني.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب "جرجس بولس" مسلسل "زودياك" والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2019.