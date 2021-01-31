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رزان مغربي: لا أفضل إجراء عمليات التجميل

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رزان مغربي ، أن أكثر سؤال يضايقها هو عما إن كانت خضعت لعمليات التجميل مؤكدة: "لا تفضل اجراء عمليات تجميل كثير لان ربنا خلقنا فينا جمال بس كل واحد لازم يعرف مواطن الجمال اللى فيه . 

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" علي "الحياة": أن علاقتها بالله تعالى تمثل لها الأمان ، وهي بتطلب من الله انها تربى ابنها كويس و يصبح خير ذرية من بعدها".

وقالت إنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وبتعتبرهم تاج على رأسها وكثيرًا ما تتشاجر مع الإعداد بسبب الأسئلة اللى تحرج الضيوف.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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