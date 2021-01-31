وفاة 7 مشاهير فى يناير 2021 .. تعرف عليهم

شهد شهر يناير من عام 2021 رحيل عدد كبير من المشاهير الذين تركوا بصمة واضحة فى مجالتهم، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا فى شهر يناير 2021..

وحيد حامد

توفي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد فى 2 يناير ، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

خالد فؤاد

رحل المايسترو الكبير خالد فؤاد فى 9 يناير عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد»

هادى الجيار

رحل الفنان هادى الجيار فى 10 يناير عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بـ اصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية

عبلة الكحلاوى

رحلت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية فى 24 يناير متأثرة بـ إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 73 عاما