رزان مغربي: حبيت طالب في المدرسة كان بيغششني

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى إنها أحبت طفلا كان معها في المدرسة كان يدعى خالد، وكان يأتي لها بسندوتشات ويغششها فى الامتحانات، وأنها ذهبت إليه وطلبت يده وهى عمرها 14 سنة.
وتابعت رزان مغربي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها لا تعتقد أن هناك حالات حب كثيرة في حياتها، ولكن تعتبر نزوات، وأن حبيبها الحقيقى هو زوجها ناجى.
وكانت قد قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى، أن أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين، وأن أقرب الشخصيات إلى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة.
وخلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، قلدت رزان بعض افيهات بدرية طلبة في الأفلام .
وكانت قد طلبت الفنانة والإعلامية رزان مغربى من الاعلامى عمرو الليثى بتبديل الأدوار، حيث تقوم هي بدور المذيع وتحاوره هي.
ومع ذهول الليثى من الطلب وافق ، وقاما بتبديل الكراسي، وسألت رزان الليثى مجموعة من الأسئلة.
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