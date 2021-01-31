الليل طويل.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

نشر الفنان حسن الرداد مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واسترجع حسن الرداد في الصور ذكرياته في الصيف برفقة والدته الراحلة فادية الرداد، من امام البحر.

وعلق الرداد علي الصور قائلا:" الليل طويييل يا ست الكل".

وكان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.