سيمون: مسلسل عائلة شمس من أجمل أدواري

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انسنجرام.

واسترجعت سيمون من خلال الصورة ذكرياتها اثناء تأدية دورها في مسلسل "عائلة شمس", حيث كانت تقوم بدور الدكتورة شمس جراحة مخ واعصاب.

وعلقت سيمون علي الصورة قائلة :"‏مسلسل ⁧‫#عائلة_شمس‬⁩ من اجمل ادواري والمعاني والافكار اللي داخل المسلسل بتمني اعمل زيه تاني".

وكانت قد طرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.

قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".

تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين