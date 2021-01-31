بلقيس تعلن موعد طرح ألبومها "حالة جديدة"..وطريقة مبتكرة للاحتفال مع جمهورها به

بلقيس شوقت الجمهور لألبومها الجديد اليوم، وكشفت عن موعد طرح الألبوم وكذلك عن طريقة الاحتفال مع جمهورها بالألبوم، وذلك من خلال مؤتمر صحفي وجماهيري عبر الانترنت بتقنية 3d.

بلقيس تحتفل مع جمهورها بالألبوم بتقنية 3D

وبدأت بلقيس فتحي العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وبدأت الترويج للألبوم وتشويق جمهورها إليه، وكشفت عن طرحه في يوم 2 فبراير المقبل، وابتكرت طريقة جديدة للاحتفال مع جمهورها بالألبوم وسط أزمة فيروس كورونا، ونشرت فيديو أعلنت به عن إطلاق تطبيق خاص من أجل ان تتواصل مع الجمهور بطريقة جديدة وقالت:" لأول مرة وبتقنية ال 3D نتحدى ظروف كورونا ونجتمع كلنا بمكان واحد لإطلاق الألبوم وعرض الكليب حصريًا".

بلقيس تبدأ العد التنازلي لطرح ألبومها "حالة جديدة"

وقالت بلقيس فتحي في الفيديو إنها فكرت في طريقة للتواصل مع جمهورها، وتواصلت مع فريق عملها على هذه الفكرة المتبكرة، لأنها تريد التواصل مع الجمهور بأي طريقة، وكذلك وجهت دعوات لوسائل الإعلام للمشاركة في المؤتمر الإفتراضي وأكدت استعدادها للإجابة عن جميع تساؤلات الجميع حول الألبوم الجديد، ووجهت الشكر للجمهور بسبب دعمهم لها في الألبوم، وأضافت بلقيس فتحي إن التجربة ستكون خيالية واستثنائية وإنه لا يوجد شيء يمنعها من لقاء جمهورها.

بلقيس تطرح بوستر ألبومها "حالة جديدة"

ونشرت بلقيس فتحي فيديو توضيحي لشرح طريقة التسجيل والتواجد في مؤتمر إطلاق ألبومها "حالة جديدة"، ونشرت أيضاً فيديو لكواليس تصوير صور بوستر الألبوم، والتي خطفت الأنظار بعد نشرها مؤخراً على مواقع التواصل، وذلك بسبب الإطلالة الجديدة لها وكذلك بسبب الطريقة التي التقطت الصور بها من خلال الاستعانة بمظلة مشتعلة بالنيران أمام الشاطيء.

وكشفت بلقيس أيضاً عن تجهيزها لفيديو كليب بالتزامن مع إطلاق الألبوم على يوتيوب بداية الشهر المقبل، وتلقت دعم من الفنانة أحلام التي غردت لها قائلة:" يا حبيبتي و اتمنى لك ولكل الفنانين والمبدعيين النجاح والتوفيق وان ربي يعطي كل انسان محصول تعبه ومجهوده واتمنى يعجبك ألبومي"، وذلك بعد حديث بلقيس عنها في تغريدة أخرى قالت بها:" من كل قلبي أتمنى التوفيق لجميع النجوم اللي ألبوماتهم راح تنزل في ٢٠٢١ وعلى رأسهم الحبيبة أم فاهد، الف مبروك لها ولي وللساحة الفنية وسعيدين بهالنشاط والروح الإيجابية وأتمنى النجاح لنا جميعًا".