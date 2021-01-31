نور عمرو دياب تتحدث عن رأيها في دينا الشربيني وعلاقتها بوالدها.. بالصور

نور عمرو دياب تحدثت مع متابعيها عن عدة أمور خاصة بأسرتها ووالدها عمرو دياب وعلاقتها الحالية بدينا الشربيني، وكذلك عن مواهبها الفنية وغيرها.

نور عمرو دياب تكشف رأيها في دينا الشربيني

ودخلت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة من شيرين رضا، في نقاش مع متابعيها على انستقرام، والذين وجهوا إليها عدة أسئلة حول حياتها الخاصة وعلاقتها بأسرتها، وأجابت نور عمرو دياب عن سؤال أحد المتابعين حول رأيها في دينا الشربيني، وأكدت نور على استمرار علاقتها بدينا الشربيني، وقالت إنها تحبها كثيراً لأنها شخصية رائعة وطيبة، وحسمت بذلك التكهنات حول تأثر علاقتها معها بعد انفصال والدها عنها في الفترة الأخيرة.

نور عمرو دياب تتحدث عن علاقتها بوالدها وأسرتها

وردت أيضاً نور عمرو دياب عن سؤال أحد المتابعين عن علاقتها بوالدها في الفترة الحالية، وقالت في ردها:"علاقة جيدة فعلاً، هو أكثر أب مجتهد بالعمل أعرفه، وهو دائماً إلى جانبي عندما أحتاج إليه، وهو ملهمي، وأنا محظوظة لأنه والدي.. أحبه من كل قلبي"، وتحدثت نور عمرو دياب عن قوة علاقتها بوالدتها شيرين رضا أيضاً، بالإضافة إلى علاقتها بإخوانها عبد الله وكنزي وجانا، وقالت إنها لم تستطع ان تتواجد معهم في دبي مؤخراً بسبب تواجدها في لندن وعدم وجود حركة طيران في الوقت الحالي بسبب الإغلاق.

نور عمرو دياب تكشف عن مواهبها الفنية

ونفت نور عمرو دياب نيتها دخول مجال الفن واحتراف الغناء، وقالت إنها ليست مغنية وأن أختها جانا دوت الخليج فقط المغنية في العائلة، وكشفت عن حبها للرقص وإنه هوايتها الفنية الوحيدة، وردت نور عمرو دياب عن عدة تساؤلات حول نشاطها على انستقرام، وكذلك عن دراستها في الخارج وعدة أمور أخرى، وذلك لأول مرة بعد فترة من تواجدها المفاجئ والمكثف على انستقرام، وبعد سنوات من تفضيلها البقاء بعيداً عن الأضواء.

وارتبط إسم نور عمرو دياب بدينا الشربيني بعد الحديث عن صداقتهما، بالإضافة إلى التكهنات حول تدخلها للوساطة بينها وبين والدها عمرو دياب بعد انتهاء علاقتهما، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتها بدينا الشربيني في الوقت الحالي.