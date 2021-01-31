فيديو أصالة تعلق لأول مرة على أزمة هجومها على طارق العريان وتبدأ كتابة مذكراتها!

أصالة فجرت مفاجأة اليوم بإعلانها البدء في كتابة مذكراتها وقصة حياتها، بالإضافة إلى تعليقها الأول على أزمة هجومها على طليقها طارق العريان، وذلك خلال تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي".

أصالة تتحدث عن أزمة تعليقها على صورة طارق العريان وحبيبته

وعلقت الفنانة أصالة لأول مرة على أزمة تعليقها المثير للجدل على صورة طارق العريان وحبيبته الموديل نيكول سعفان، والتي أثارت وقتها ضجة كبيرة تدخلت بها عدة أطراف بعد عتاب أصالة العلني لطارق العريان والهجوم عليه، وقالت في تعليقها إنها لا تريد أن تتحدث عن التدوينة مطلقاً، ولكنها حذفته لأنها لا تريد ان ترى هذا الأمر عندما تفتح صفحتها، خاصة عندما تتصفح الانستقرام الخاص بها وتتابع ترتيب صورها، فقررت حذفها.

أصالة تعلن كتابة مذكراتها

وقالت أصالة إنها تفكر حالياً في إصدار كتاب عنها، أو شيء يشبه ذلك، وأضافت إنها بدأت في كتابة مذكراتها مع إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ من آخر ذكرى لديها رجوعاً إلى الوراء في قصة حياتها، وأشارت إلى أن المذكرات لن تجرح اشخاص ولكنها ستكشف حقيقة الأشخاص في حياتها، وقالت مازحة إن قصة حياتها تصلح لكي تكون مسلسل هندي، وذلك بعد سؤالها عن تحويل مذكراتها إلى عمل فني.

وأضافت أصالة أن حياتها مرت بأهوال وأشياء كثيرة تستحق أن تحكى، وحصلت لها معجزات جعلتها تعود إلى الحياة مرة أخرى مثلما يحدث في الأحداث الخيالية في الأفلام الهندية، ودافعت أصالة عن نفسها بسبب الانتقادات التي تتعرض لها، وقالت إنها لا تهتم برأي الجميع عنها لأنه لا يوجد شخص أجمع عليه العالم، وأشارت إلى ان مواقفها ثابتة وواضحة لذلك فالأغلبية معها.

أصالة في 2021

وقالت أصالة في تصريحاتها إنها بدأت حياتها من جديد، ولم تكتب وصيتها لأنها في بداية جديدة، وتتمنى ان ترى أبنائها كباراً وتربي أبنائهم بعد زواجهم، وتستعد أصالة لافتتاح نشاطها الفني في 2021 بحفل غنائي الشهر المقبل على مسرح المجاز بالشارقة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما أحيت أول حفلات العام أونلاين مع عبادي الجوهر على انستقرام في جلسات "ضيف بدر".