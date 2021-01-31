فيديو الإعلان الأول لفيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي ومنة شلبي

محمد هنيدي بدأ الترويج لفيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ونشر اليوم الإعلان الدعائي الأول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي شوق الجمهور للفيلم.

البرومو الدعائي الأول لفيلم محمد هنيدي "الإنس والنمس"

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم "الإنس والنمس" المقطع الدعائي الأول للفيلم على مواقع التواصل، بعد الانتهاء من تصويره في الفترة الأخيرة، وظهر بالمقطع محمد هنيدي وهو يهرب بطريقة كوميدية من شبح يطارده، وشوق البرومو القصير الأول للفيلم الجمهور للعمل المنتظر، والذي بدأ تصويره منذ أكثر من عام، ويشارك به مجموعة كبيرة من النجوم.

تفاصيل فيلم "الإنس والنمس" لمحمد هنيدي

ويعتبر فيلم "الإنس والنمس" من الأعمال السينمائية المنتظرة في الفترة المقبلة، خاصة إنه يجمع عدد من النجوم والذين يتعاونون معاً لأول مرة في مسيرتهم وعلى رأسهم محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مشاركة نجوم آخرين في بطولة العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، والذي يعود للكوميديا بعد غياب، حيث كانت آخر أفلامه "الممر" العام قبل الماضي، ومن النجوم المشاركين صابرين وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وشريف الدسوقى ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعة من الوجوه الجديدة.

ولم يحدد صناع فيلم "الإنس والنمس" موعد عرض الفيلم وطريقة عرضه، وهو من تأليف كريم حسن بشير بمشاركة شريف عرفة أيضاً، ومن المتوقع ان يعرض الفيلم في موسم الربيع أو الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل الفيلم من المواسم السابقة وأبرزها موسم عيد الأضحى ورأس السنة بسبب أزمة فيروس كورونا، ويعود في الفيلم الثنائي محمد هنيدي ومنة شلبي إلى السينما، حيث كانت آخر أعمال هنيدي في السينما في 2017 من خلال فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، واكتفى بتقديم مسلسل "أرض النفاق" منذ عامين في رمضان، في حين شاركت منة شلبي في بطولة فيلم "خيال مآتة" منذ عامين.

أعمال محمد هنيدي

ويعود أيضاً محمد هنيدي في الفيلم للتعاون مع شريف عرفة بعد تعاونهم منذ سنوات طويلة في فيلم "فول الصين العظيم"، ولم يعلن هنيدي مصير تواجده في رمضان المقبل، بالإضافة إلى عدة مشاريع سينمائية كان قد أعلن عنها من قبل وأبرزها الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".